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Avropa Liqası: “Olimpiya” və “Qarabağ”ın start heyətləri müəyyənləşib

Avropa Liqası: “Olimpiya” və “Qarabağ”ın start heyətləri müəyyənləşib Sloveniyada UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək “Olimpiya” və “Qarabağ”ın start heyətləri bəlli olub.
Futbol
24 Avqust , 2023 20:50
Avropa Liqası: “Olimpiya” və “Qarabağ”ın start heyətləri müəyyənləşib

Sloveniyada UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək “Olimpiya” və “Qarabağ”ın start heyətləri bəlli olub.

“Report”un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı “11-lik”lərlə çıxacaqlar:

“Olimpiya”: 69. Matevj Vidovşek, 2. Xorxe Silva, 3. David Sualehe, 14. Marsel Ratnik, 16. Ahmet Muhamedbeqoviç, 10. Timi Elşnik, 19. Svit Seşlar, 34. Aqustin Doffo, 99. Rui Pedro, 11. Saar Fedida, 37. Pedro Lukas

Baş məşqçi: Joao Enrike

"Qarabağ": 23. Luka Quqeşaşvili, 44. Elvin Cəfərquliyev, 81. Kevin Medina, 13. Bəhlul Mustafazadə, 27. Toral Bayramov, 6. Julio Romao, 8. Marko Yankoviç, 7. Yassin Benzia, 15. Leandro Andrade, 10. Abdullah Zubir, 19. Redon Cica

Baş məşqçi: Qurban Qurbanov

Qeyd edək ki, “Stojitse”də oynanılacaq görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.

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