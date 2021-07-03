AVRO-2020: Bakıdakı son oyunun start heyətləri açıqlandı

Çexiya və Danimarka yığmaları arasında Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatının 1/4 final matçı üçün start heyətləri açıqlanıb.

Çexiya və Danimarka yığmaları arasında Bakıda keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatının 1/4 final matçı üçün start heyətlər açıqlanıb.

"Report" xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar:

Çexiya: 1. Tomaş Vaçlik (GK), 3. Ondrjey Çelustka, 5. Vladimir Soufal, 6. Tomaş Kalas, 7. Antonin Barak, 9. Tomaş Xoleş, 10. Patrik Şik, 12. Lukaş Masopust, 13. Petr Şevçik, 15. Tomaş Souçek (k), 18. Yan Borjil

Danimarka: 1. Kasper Şmeyxel, 3. Yannik Vesterqor, 4. Simon Kyaer (k), 5. Yoakim Mehle, 6. Andreas Kristensen , 8. Tomas Dileyni , 9. Martin Braytveyt, 12. Kasper Dolberq, 14. Mikkel Damsqard, 17. Yens Strüger, 23. Pyer-Emil Heybyorq

Qeyd edək ki, Bakı Olimpiya Stadionundakı (BOS) görüş saat 20:00-da başlayacaq. BOS-da daha əvvəl A qrupunun 3 oyunu da baş tutub.