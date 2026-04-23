"Aston Villa" Morqan Rocersi heyətdə saxlamağı planlaşdırır
Futbol
- 23 aprel, 2026
- 12:42
İngiltərənin "Aston Villa" klubunun yarımmüdafiəçisi Morqan Rocersin böyük ehtimalla komandada qalacağı gözlənilir.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı futbolçunun xidmətində Avropanın bir neçə aparıcı klubu maraqlıdır.
Futbolçunu heyətinə qatmaq istəyən komandalar arasında İngiltərə Premyer Liqası təmsilçilərindən "Çelsi", "Liverpul", "Mançester Yunayted" və Madrid "Real"ı yer alır. Lakin yarımmüdafiəçinin hazırkı klubu ilə yola davam edəcəyi bildirilir.
M.Rocersin "aslanlar"la müqavilə müddəti 2031-ci ilə qədərdir.
Qeyd edək ki, o, cari mövsümdə bütün turnirlər daxil olmaqla meydana çıxdığı 48 matçda 12 qol və 9 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
21:54
Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
21:37
TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıbXarici siyasət
21:36
Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2Fərdi
21:30
Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilibDigər ölkələr
21:09
Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
20:59
Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaqİnfrastruktur
20:50
Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərXarici siyasət
20:42
Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdırRegion
