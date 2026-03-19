İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Aslan Kərimov: "UEFA seminarında "Qarabağ"ın pley-offdakı oyunu da təhlil olundu"

    19 mart, 2026
    • 16:27
    Aslan Kərimov: UEFA seminarında Qarabağın pley-offdakı oyunu da təhlil olundu

    Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə "Oyun təhlilinə dair Share seminarı"nda "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı oyunlarından da bəhs edilib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında UEFA-nın tədbirində iştirak etmiş AFFA-nın Məşqçilik Təhsili şöbəsinin rəhbəri Aslan Kərimov bildirib.

    O, sözügedən seminarda qitənin bir nömrəli klub turnirinin pley-off qarşılaşmalarının təhlil olunduğunu vurğulayıb:

    "UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin oyunlar təhlil olundu. Təmsilçimiz "Qarabağ"ın matçı da buraya daxil idi. Müzakirəmiz əsasən "oyunlar necə analiz olunur, nələrə diqqət edilməlidir" yönündə idi. "Matç təhlillərini necə kurslara çevirmək olar" mövzusunda da danışıldı. Peşə olaraq məşqlərin, oyunların analizini sertifikatlaşdırmaq da mümkündür. Buna aid müzakirələr gedirdi. Bizim orada təklifimiz öyrənmə prosesi ilə bağlı idi. Amma qulaq asdığımız, danışdığımız, müzakirə etdiyimiz məqamlar pley-off mərhələsində "Qarabağ"ın və ya digər komandaların matçlarda göstərdikləri performanslar oldu. Görünməyən detalları göstərmək baxımından nələrin baş verdiyini bir az müzakirə etdik".

    A.Kərimov tədbir çərçivəsində oyun təhlili, müasir təhlil tendensiyaları, eləcə də yaxın gələcəkdə spesifik oyun təhlili mütəxəssislərinin yetişdirilməsi istiqamətində fikir və təcrübə mübadiləsi aparıldığını diqqətə çatdırıb:

    "İspaniya, Portuqaliya, Niderland kimi futbolda nəhəng ölkələr də seminara qatılmışdı. Onlardan götürüləsi bəzi məqamlar var idi. İsrail, Belarus, Andorra kimi ölkələr də iştirak edirdi".

    Son xəbərlər

    17:02

    İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Digər
    16:59

    Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının idxalını 9 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    16:54

    Hikmət Hacıyev Şimali Baltik Səkkizliyi ölkələrinin siyasi direktorları ilə fikir mübadiləsi aparıb

    Xarici siyasət
    16:53

    Qriqoryan: Avropa İttifaqı Ermənistanın TBNM-ə qoşulmasına kömək edəcək

    İnfrastruktur
    16:53

    BMT: Aprel ayında Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyi ilə əməkdaşlıq planı təsdiqlənəcək

    İqtisadiyyat
    16:50

    Premyer Liqa: "Zirə" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib

    Futbol
    16:49

    Xudatyan: Ermənistan Türkiyə ilə enerji infrastrukturunun birləşdirilməsi istiqamətində addımlar atır

    Energetika
    16:46

    Pit Heqset: ABŞ-nin İrana zərbələrinin hədəfləri dəyişməyib

    Digər ölkələr
    16:45

    Fərid Əhmədov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti