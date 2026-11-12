"Arsenal" yetirməsi Cek Talbotla peşəkar müqavilə imzalayıb
Futbol
- 12 noyabr, 2026
- 17:33
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İngiltərənin "Arsenal" klubu 10 ildən artıqdır düşərgəsində yer alan qapıçısı Cek Talbotla ilk peşəkar sözləşməyə imza atıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.
6-9 yaşlarında həm paytaxt təmsilçisində, həm də "Vest Hem"də oynamış qolkiper 2017-ci ildə "topçular"a qoşulub.
Qeyd edək ki, zədə problemləri ilə mübarizə aparan C.Talbot ötən həftəsonu Premyer Liqa Kubokunda "Sanderlend"ə 3:0 hesabı ilə qalib gəldikləri qarşılaşmada meydana çıxıb.
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