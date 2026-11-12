İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    "Arsenal" yetirməsi Cek Talbotla peşəkar müqavilə imzalayıb

    Futbol
    • 12 noyabr, 2026
    • 17:33
    Arsenal yetirməsi Cek Talbotla peşəkar müqavilə imzalayıb

    İngiltərənin "Arsenal" klubu 10 ildən artıqdır düşərgəsində yer alan qapıçısı Cek Talbotla ilk peşəkar sözləşməyə imza atıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

    6-9 yaşlarında həm paytaxt təmsilçisində, həm də "Vest Hem"də oynamış qolkiper 2017-ci ildə "topçular"a qoşulub.

    Qeyd edək ki, zədə problemləri ilə mübarizə aparan C.Talbot ötən həftəsonu Premyer Liqa Kubokunda "Sanderlend"ə 3:0 hesabı ilə qalib gəldikləri qarşılaşmada meydana çıxıb.

    Cek Talbot Arsenal FK
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    17:51
    Foto
    Kəlbəcərdə iməcilik keçirilib
    Daxili siyasət
    17:50
    COP31-də "Binalarda Enerji Səmərəliliyi üzrə Antalya Razılaşması" imzalanmaq üçün təqdim edilib
    Ekologiya
    17:50
    Sorğu: Vens və Rubio 2028-ci il ABŞ prezidenti seçkilərində əsas potensial namizədlərdir
    Digər ölkələr
    17:49
    Foto
    Bakıda "17-ci Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası" keçirilib
    Hərbi
    17:47
    Tramp demokratları genişmiqyaslı korrupsiyada ittiham edib
    Digər ölkələr
    17:47
    AZAL-ın Uçuş Heyətinin Hazırlığı Mərkəzi imkanlarını genişləndirmək istəyir
    İnfrastruktur
    17:33
    Krakovda növbəti dəfə atışma olub, polis şübhəli şəxsi saxlayıb
    Digər ölkələr
    17:33
    "Arsenal" yetirməsi Cek Talbotla peşəkar müqavilə imzalayıb
    Futbol
    17:28
    Azərbaycan şirkəti manatla, illik 15 % gəlirliliklə istiqraz buraxır
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti