"Arsenal"ın futbolçusu İngiltərə U-21 millisinin tarixində meydana çıxan ən gənc futbolçu olub
Futbol
- 14 noyabr, 2026
- 12:22
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"Arsenal"ın yarımmüdafiəçisi Maks Daumen İngiltərənin 21 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin tarixində ən gənc oyunçu olub.
"Report" xəbər verir ki, 16 yaşlı futbolçu Portuqaliya U-21 komandası ilə yoldaşlıq görüşündə debüt edib.
O, meydana 16 yaş 10 ay 13 günlük olarkən çıxıb. Qarşılaşma İngiltərə millisinin 0:1 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb.
Beləliklə, Maks Daumen İspaniyanın "Real" klubunun yarımmüdafiəçisi Cud Bellinqemin rekordunu yeniləyib. Bellinqem İngiltərə U-21 millisində debütünü 17 yaş 2 ay 6 günlük olarkən etmişdi.
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