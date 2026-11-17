"Arsenal" iki futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzatmağa hazırlaşır
Futbol
- 17 noyabr, 2026
- 09:38
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İngiltərənin "Arsenal" klubu daha iki futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzatmaq istəyir.
"Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, "topçular" qapıçı David Raya və müdafiəçi Pyero İnkapye ilə danışıqlar aparır.
Tərəflər yeni razılaşmaları yekunlaşdırmaq üzrədirlər.
31 yaşlı Rayanın hazırkı sözləşməsi 2028-ci ilin, 24 yaşlı İnkapyenin isə 2031-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
Xatırladaq ki, ispaniyalı qolkiper 2023-cü ildən London təmsilçisində çıxış edir. İnkapye isə 2025-ci ildən "Arsenal"dadır.
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