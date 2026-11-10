Arsen Venger FIFA prezidentliyinə namizədliyini nəzərdən keçirir
Futbol
- 10 noyabr, 2026
- 11:18
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İngiltərənin "Arsenal" klubunun sabiq baş məşqçisi Arsen Venger FIFA prezidentliyinə namizədliyini nəzərdən keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "LEquipe" nəşri məlumat yayıb.
FIFA-da Qlobal Futbol İnkişafı üzrə rəhbər vəzifəsində çalışan 77 yaşlı mütəxəssis qurumun hazırkı rəhbəri Canni İnfantinoya rəqib ola bilər.
Venger namizədliyini irəli sürüb-sürməyəcəyi ilə bağlı yekun qərarını gələn həftənin ortalarınadək verməyi planlaşdırır.
Xatırladaq ki, FIFA prezidentliyinə seçkilər 2027-ci il, martın 18-də Mərakeşin paytaxtı Rabatda keçiriləcək. İnfantino 2016-cı ildən FIFA-ya rəhbərlik edir.
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