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    Arsen Venger FIFA prezidentliyinə namizədliyini nəzərdən keçirir

    Futbol
    • 10 noyabr, 2026
    • 11:18
    Arsen Venger FIFA prezidentliyinə namizədliyini nəzərdən keçirir

    İngiltərənin "Arsenal" klubunun sabiq baş məşqçisi Arsen Venger FIFA prezidentliyinə namizədliyini nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "LEquipe" nəşri məlumat yayıb.

    FIFA-da Qlobal Futbol İnkişafı üzrə rəhbər vəzifəsində çalışan 77 yaşlı mütəxəssis qurumun hazırkı rəhbəri Canni İnfantinoya rəqib ola bilər.

    Venger namizədliyini irəli sürüb-sürməyəcəyi ilə bağlı yekun qərarını gələn həftənin ortalarınadək verməyi planlaşdırır.

    Xatırladaq ki, FIFA prezidentliyinə seçkilər 2027-ci il, martın 18-də Mərakeşin paytaxtı Rabatda keçiriləcək. İnfantino 2016-cı ildən FIFA-ya rəhbərlik edir.

    Arsen Venger Canni İnfantino FIFA
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