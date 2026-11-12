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    Argentina millisi baş məşqçisi Lionel Skaloni ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 12 noyabr, 2026
    • 22:35
    Argentina millisi baş məşqçisi Lionel Skaloni ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Argentina Futbol Assosiasiyası (AFA) milli komandanın baş məşqçisi Lionel Skaloni ilə müqavilənin müddətini 2030-cu ilədək uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFA-nın prezidenti Klaudio Tapia məlumat verib.

    Bununla da, 48 yaşlı mütəxəssis 2030-cu ilədək Argentina millisinin baş məşqçisi vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirəcək.

    Qeyd edək ki, Skaloninin rəhbərliyi altında Cənubi Amerika təmsilçisi 2022-ci ildə Qətərdə keçirilən dünya çempionatının qalibi olub. Turnirin finalında Argentina millisi Fransanı penaltilər seriyasında məğlub edib.

    2026-cı il dünya çempionatının finalında isə argentinalılar İspaniya millisinə uduzublar.

    Lionel Skaloni Argentina Futbol Assosiasiyası
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