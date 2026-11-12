Argentina millisi baş məşqçisi Lionel Skaloni ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 12 noyabr, 2026
- 22:35
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Argentina Futbol Assosiasiyası (AFA) milli komandanın baş məşqçisi Lionel Skaloni ilə müqavilənin müddətini 2030-cu ilədək uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFA-nın prezidenti Klaudio Tapia məlumat verib.
Bununla da, 48 yaşlı mütəxəssis 2030-cu ilədək Argentina millisinin baş məşqçisi vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirəcək.
Qeyd edək ki, Skaloninin rəhbərliyi altında Cənubi Amerika təmsilçisi 2022-ci ildə Qətərdə keçirilən dünya çempionatının qalibi olub. Turnirin finalında Argentina millisi Fransanı penaltilər seriyasında məğlub edib.
2026-cı il dünya çempionatının finalında isə argentinalılar İspaniya millisinə uduzublar.
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