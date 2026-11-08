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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    "Araz-Naxçıvan" son dörd mövsümün antirekorduna imza atıb

    Futbol
    • 08 noyabr, 2026
    • 15:10
    Araz-Naxçıvan son dörd mövsümün antirekorduna imza atıb

    "Araz-Naxçıvan" Misli Premyer Liqasının I dövrəsində qələbə qazana bilməyib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, son 4 mövsümdə ilk dəfə iştirakçılardan biri çempionatın startında ardıcıl 11 görüşdə qələbə qazanmayıb.

    Muxtar Respublika təmsilçisi keçirdiyi 11 matçda 4 heç-heçə edib və 7 dəfə uduzub.

    Sonuncu belə seriya 2022/2023 mövsümündə yaşanıb. Həmin vaxt iki komanda – "Sumqayıt"la "Şamaxı" ilk 11 turda qalib gələ bilməyib.

    Qeyd edək ki, 4 il əvvəl də hər iki komanda 11 matçda 4 xal toplayıb.

    Araz-Naxçıvan FK Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL) Azərbaycan Premyer Liqası
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