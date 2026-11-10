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    AFFA Region Liqasına yeni formatda start verilib

    Futbol
    • 10 noyabr, 2026
    • 15:05
    AFFA Region Liqasına yeni formatda start verilib

    AFFA Region Liqasının 2026/2027 mövsümünə yeni formatda start verilib.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, noyabrın 7-dən 9-dək AFFA Futbol Layihələri Şöbəsinin rəhbərliyi və Regional Futbol Federasiyalarının iştirakı ilə keçirilən ilk turun oyunlarında 70-dən çox komanda mübarizə aparıb.

    Bu mövsüm Bakı, Mərkəz, Şimal, Cənub, Qarabağ, Şimal-Qərb və Qərb regionları ilə yanaşı, uzun fasilədən sonra Naxçıvan komandaları da yarışa qoşulub.

    Qeyd edək ki, AFFA Region Liqası 2027-ci ilin may ayınadək davam edəcək.

    İlk turun oyunlarında qeydə alınan nəticələr:

    Bakı regionu

    Ramana FK – City Baku 6-4

    Capital Baku – Fencing İK 1-3

    Xan Çinar FK - İRS FK 2-3

    İnşaatçı PİK – Cənclər Birliyi Bakı PFK 0-5

    Əmirli FK – İCBFA 13-0

    Lokomotiv Baku FK – Xəzər Binəqədi 1-4

    Caspian FC - Cəngi 0-1

    Qarabağ regionu

    Naftalan Gəncləri FK – Laçın PFK 7-0

    Naftalan FK – Pambıqçı FK 2-1

    Goranboy OİK FK – Ərgünəş-Füzuli 0-5

    Naxçıvan regionu

    Sədərək FK – Sirab FK 0-11

    Babək FK – Altay FK 0-1

    Əlincə FK - Ordubad FK 7-2

    Xok FK – Arpaçay FK 0-1

    Cənub regionu

    Kürsəngi FK – Zəfər 44 13-0

    Viləş PFK – Cəlilabad FK 1-1

    Biləsuvar FK – Xıdırlı Salyan FK 7-1

    Şimal regionu

    Qaradağ Şıxlar – Ələt FK 0-5

    Xudat City – Qobu PFK 4-1

    Qobustan FK - Vətən Naminə 2-2

    Universal FA – Mübariz (Binə) FK 6-1

    Mərkəz regionu

    Olimpik Sabirabad – Mil İK 2-2

    Aran FK (Beyləqan) – Sabirabad FK 4-0

    Mərcanlı FK – Araz (İmişli) 5-1 Məzrəli FK –

    İnşaatçı FK 0-7

    Şimal-Qərb və Qərb regionları

    Ərəş Sporting – Göygöl FK 1-2

    Göyəzən PFK – Balakən FK 2-2

    Gənclik (Şəki) – Şəfəq FC 0-3

    VT Gəncə FK – Qovlar PFK 2-4

    AFFA Region Liqası Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA)
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