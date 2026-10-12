AFFA-nın yeni layihələri uşaq, yeniyetmə və qadın futbolunun inkişafına töhfə verəcək
- 12 oktyabr, 2026
- 11:44
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"Match.affa.az" saytı və "AFFA İstedadlar" sosial media kanalları uşaq, yeniyetmə və qadın futbolunun inkişafına töhfə verəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu AFFA-nın Skautinq Departamentinin üzvü Ziya Əskərov aşağı yaş qrupları ilə əlaqədar yeni match.affa.az saytının və @AFFA.istedadlar sosial media layihəsinin təqdimat mərasimində deyib.
"Platformada U-8-dən U-19-dək oğlanlar arasında keçirilən yarışlar, Qadınlar Superliqası, Qızlar liqaları və "Məktəbli Kuboku" ilə bağlı məlumatlar əks olunur. Klubların operatorları matç zamanı qol, sarı və qırmızı vərəqə, həmçinin oyunçu dəyişiklikləri kimi məlumatları operativ şəkildə bazaya daxil edirlər. Bu göstəricilər canlı rejimdə turnir cədvəllərinə və futbolçu statistikalarına təsir göstərir. Mövsüm bitdikdən sonra toplanan bütün göstəricilər arxivləşdirilərək saxlanılacaq", - deyə o bildirib.
AFFA rəsmisi "Eyeball" platforması və VEO kameraları vasitəsilə aparılan təhlillərə də toxunub:
"Oyunların təhlili əsasında həftənin rəmzi "11-liy"i, ən yaxşı qolları, asisstentləri və qapıçı seyvləri müəyyənləşdirilir. Həmin videoçarxlar @AFFA.istedadlar sosial media kanallarında paylaşılır ki, bu da gənc futbolçuların motivasiyasının artırılmasında böyük rol oynayır".