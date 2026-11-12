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    AFFA-nın aşağı yaş qruplarında 4 komanda texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb

    Futbol
    • 12 noyabr, 2026
    • 16:06
    AFFA-nın aşağı yaş qruplarında 4 komanda texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb

    AFFA-nın təşkil etdiyi aşağı yaş qrupundan ibarət müxtəlif liqalarda 4 komanda texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    AFFA U-13 Liqasında keçirilməsi nəzərdə tutulan "Aslan" – "Kürmük" matçı ikincilərin heyətində yetərsay olmaması səbəbindən baş tutmayıb. Nəticədə qonaq komandaya 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    Həmin gün AFFA U-12 Liqasında baş tutmalı olan ROFM – "FC Bayern Baku" görüşü qonaqların təyin edilmiş vaxtda meydanda olmaması ucbatından keçirilməyib. Bu səbəbdən qonaqlar 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.

    AFFA U-10 Liqasında təşkili planlaşdırılan "Şahdağ" – "Qusar" qarşılaşması ikincilərin heyətində yetərsay olmaması üzündən baş tutmayıb. Buna görə də Qusar təmsilçisinə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    Eyni gündə AFFA U-14 Qızlar Liqasında baş tutan "İsmayıllı" – "Mürtülü" oyununda isə qonaqlar əsasnaməyə uyğun yaş limiti qaydasını pozub. Nəticədə "Mürtülü"yə texniki məğlubiyyət verilib, matçın hesabı isə olduğu kimi saxlanılıb.

    AFFA İntizam Komitəsi Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA)
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