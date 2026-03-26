AFFA İntizam Komitəsi "Lənkəran" və "Atletiko Baku"ya texniki məğlubiyyət verib
Futbol
- 26 mart, 2026
- 16:19
Futzal üzrə Yüksək Liqada çıxış edən "Lənkəran" komandası texniki məğlubiyyət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Bölgə təmsilçisi XV turda U-19 kollektivi ilə oyuna təyin olunan vaxtda gəlmədiyi üçün bu halla üzləşib. Bu səbəbdən "Lənkəran"a 0:5 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
Eyni hal futzal üzrə 1-ci liqada da yaşanıb. "Atletiko Baku" PFL-lə görüşə təyin olunan vaxtda getmədiyi üçün 0:5 hesablı texniki məğlubiyyət alıb.
