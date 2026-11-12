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    AFFA İntizam Komitəsi hakimi təhqir edən məşqçi və futbolçunu cəzalandırıb

    Futbol
    • 12 noyabr, 2026
    • 12:39
    AFFA İntizam Komitəsi hakimi təhqir edən məşqçi və futbolçunu cəzalandırıb

    AFFA İntizam Komitəsi II Liqada hakimi təhqir edən futbolçu və məşqçini cəzalandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Şəmkir"in oyunçusu Fuad Əhmədov "Ağstafa Gəncləri" ilə matçın 90-cı dəqiqəsində referini təhqir edib.

    Qırmızı vərəqə alan F.Əhmədov dörd oyunluq cəza alıb, kluba 1000 manat cərimə kəsilib.

    "Difai"nin məşqçisi Əli Hüseynov isə "Zəngəzur"la matçın 84-cü dəqiqəsində hakimin ünvanına təhqiramiz ifadələr işlədib. Mütəxəssis buna görə dörd oyunluq cəza ilə üzləşib, kluba 1000 manat cərimə kəsilib.

    AFFA İntizam Komitəsi Fuad Əhmədov
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