İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Yorğa qaçışları üzrə "Zəfər Kuboku" keçirilib

    Fərdi
    • 09 noyabr, 2026
    • 13:01
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib

    Yorğa qaçışları üzrə "Zəfər Kuboku" keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atçılıq Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Yarış konsert proqramı ilə başlayıb. Ardınca Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasının kursantları Azərbaycan bayrağını və "Zəfər Günü"nün simvolu olan 44 rəqəmini fləşmobla nümayiş etdiriblər. Sonra qaçışda iştirak edən çaparların paradı olub və mübarizəyə start verilib.

    Zəfər Gününün 6-cı ildönümünə həsr olunmuş budəfəki turnirdə start xəttinə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gəlmiş 80-ə yaxın atlı çıxıb. Onlar 1200–3200 metr məsafə aralığında olan 14 kateqoriya üzrə yarışırlar. 1400 metr məsafəyə yürüşdə Bakı çaparı, "Karatay" atının jokeyi Murad Həsənli qalib gəlib. Gəncəli Xəlil Allahverdiyevin "Kabus" yorğası 1600 metr məsafədə birinci olub. 1650 metr məsafəyə qaçışda isə Xocalıdan olan Vaqif Abdurəhmanovun "Cəllad" atı finişə birinci çatıb.

    Qalan məsafələrə qaçışların nəticələri hakimlər kollegiyası tərəfindən xüsusi videomüşahidələr vasitəsilə bir daha təhlil olunacaq və elan ediləcək.

    Qeyd edək ki, yorğa qaçışları üzrə mövsümə noyabrın 10-da keçiriləcək əsas yarışla yekun vurulacaq.

    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib
    Yorğa qaçışları üzrə Zəfər Kuboku keçirilib

    Zəfər Kuboku Azərbaycan Atçılıq Federasiyası
    MiniBoss
    44 filmi

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