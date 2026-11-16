İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    U-23 Avropa çempionatı: Azərbaycan boksçularının ilk rəqibləri bəlli olub

    Fərdi
    • 16 noyabr, 2026
    • 11:21
    U-23 Avropa çempionatı: Azərbaycan boksçularının ilk rəqibləri bəlli olub

    Xorvatiyanın Poreç şəhərində keçiriləcək qitə birinciliyinin püşkatma mərasimində Azərbaycan boksçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    Məşqçilər Elbrus Rzayevlə Elvin Məmişzadənin şans verəcəyi boksçulardan 2-si – Məhəmmədəli Aşırəliyevlə Nicat Alırzayev bu gün start götürəcək turnirin ilk günündə rinqə çıxacaqlar.

    50 kq

    Bilalhəbaşi Nəzərov – Katalin Turku (Moldova)

    55 kq

    Zidan Hümbətov – Badreddin Burauia (İtaliya)

    60 kq

    Məhəmmədəli Aşırəliyev – Georgios Pleas (Yunanıstan)

    65 kq

    Əli Abdullayev – Artur Kuzmenko (Ukrayna)

    70 kq

    Nicat Alırzayev – İdriss Əhməd Xlifi (Belçika)

    75 kq

    Abbasqulu Şadlinski – Arşak Bablumyan (Ermənistan) / Mixal Pejxala (Polşa) cütünün qalibi

    +90 kq

    Səbuhi Əlizadə – İşxan Hovsepyan (Ermənistan)

    Qeyd edək ki, 9 gün davam edəcək yarışda 39 ölkədən 276 idmançı mübarizə aparacaq, qaliblərin adına isə noyabrın 24-də aydınlıq gələcək. Turnirdə Azərbaycanı Anar Nağdıyev hakim kimi təmsil edəcək.

    Bilalhəbaşi Nəzərov Abbasqulu Şadlinski Azərbaycan Boks Federasiyası
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