Sumqayıtda şəhid polkovnik Vüqar Yusifovun xatirəsinə həsr olunan güləş turniri keçiriləcək
Fərdi
- 18 noyabr, 2026
- 13:55
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Şəhid polkovnik Vüqar Yusifovun xatirəsinə həsr olunan güləş üzrə Açıq Sumqayıt turniri keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.
U-17 yaş qrupunun idmançıları yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə medallar uğrunda mübarizə aparacaqlar.
Yarış 21-22 noyabrda Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq.
Son xəbərlər
14:13
Azərbaycan ABŞ-nin aqrar texnika istehsalçısı ilə strateji tərəfdaş olacaqASK
14:08
Azərbaycan millisi FIFA reytinqində üç pillə irəliləyibFutbol
14:07
Foto
XİN başçıları Azərbaycan-Almaniya münasibətlərini müzakirə ediblər - Yenilənib-2Xarici siyasət
14:05
Rusiya şirkəti Türkiyəyə LNG satacaqEnergetika
14:04
İordaniyada helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 5 hərbçi yaralanıb - YenilənibDigər ölkələr
14:02
Rafik Danakari: İki əsrdən sonra Amaras monastırında yenidən ibadət etdiyimiz üçün xoşbəxtikDin
13:55
Sumqayıtda şəhid polkovnik Vüqar Yusifovun xatirəsinə həsr olunan güləş turniri keçiriləcəkFərdi
13:50
Uşakov: Tramp və Putin bu gün APEC sammiti çərçivəsində danışıqlar apara bilərRegion
13:44
Nahid Məmmədov: Qloballaşan dünyada dini və mənəvi dəyərləri uyğunlaşdırmaq əsas vəzifələrdəndirDin