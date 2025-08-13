Rusiyalı ağırlıqqaldıran diskvalifikasiya edilib

Haqqımızda

Fərdi
13 avqust 2025 11:53
Rusiyalı ağırlıqqaldıran Mixail Kim kannabinoidlərdən istifadə etdiyinə görə diskvalifikasiya olunub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

Mənbənin sözlərinə görə, onun dopinq nümunəsində qadağan olunmuş karboksi-tetrahidrokannabinol maddəsi aşkar edilib.

Qadağa müddəti 2 il olacaq. Kim 2027-ci il martın 27-dən gec olmayaraq idmana qayıda biləcək.

Ağırlıqqaldıran kannabinoidlərdən istifadə etdiyi üçün aktiv diskvalifikasiyaya məruz qalan ikinci Rusiya idmançısıdır. Bundan əvvəl paralimpiyaçı Vitali Loqin eyni səbəbdən cəzalandırılıb.

