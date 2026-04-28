    Qarabağ 60-cı dəfə səfərdə böyükhesablı qələbə qazanıb

    "Qarabağ" Azərbaycan çempionatları tarixində 60-cı dəfə səfərdə böyükhesablı qələbə qazanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadla xəbər verir ki, Ağdam klubu Misli Premyer Liqasının XXIX turunda yubileyi gerçəkləşdirib.

    "Neftçi"nin qonağı olan ağdamlılar üç xalı 5 qolla qazanıblar – 5:1.

    "Qarabağ" turnirdə qazanılan böyükhesablı qələbələrin həm ümumi sayında, həm də səfərdəki göstəricidə rekordçudur.

    Komanda çempionatda rəqib meydanında ilk belə qələbəsini 1992-ci il iyunun 29-da qazanıb. Kürdəmir "Şirvan"ı ilə görüşdə qonaqlar üç cavabsız qolla qalib gəlib.

