"Qarabağ" 60-cı dəfə səfərdə böyükhesablı qələbə qazanıb
Fərdi
- 28 aprel, 2026
- 11:11
"Qarabağ" Azərbaycan çempionatları tarixində 60-cı dəfə səfərdə böyükhesablı qələbə qazanıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadla xəbər verir ki, Ağdam klubu Misli Premyer Liqasının XXIX turunda yubileyi gerçəkləşdirib.
"Neftçi"nin qonağı olan ağdamlılar üç xalı 5 qolla qazanıblar – 5:1.
"Qarabağ" turnirdə qazanılan böyükhesablı qələbələrin həm ümumi sayında, həm də səfərdəki göstəricidə rekordçudur.
Komanda çempionatda rəqib meydanında ilk belə qələbəsini 1992-ci il iyunun 29-da qazanıb. Kürdəmir "Şirvan"ı ilə görüşdə qonaqlar üç cavabsız qolla qalib gəlib.
