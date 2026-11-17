Qadın güləşi üzrə yeniyetmələr arasında açıq turnir keçirilib
- 17 noyabr, 2026
- 16:03
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Qadın güləşi üzrə yeniyetmələr (U15, U17) arasında açıq turnir keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun güləş zalında baş tutan yarışda Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstandan 100-ə yaxın yeniyetmə güləşçi mübarizə aparıb.
Mükafatçıları təqdim edirik:
U15
33 kq
1. Jazira Alimbekova (Qırğızıstan)
2. Mədinə Hüseynova (Azərbaycan)
3. Aysana Askar (Qazaxıstan), Lalə Orucova (Azərbaycan)
36 kq
1. Kanykei Anarbekova (Qırğızıstan)
2. Aruuke Askarova (Qırğızıstan)
3. Aysu Allahverdili (Azərbaycan), Ayla Məmmədova (Azərbaycan)
39 kq
1. Milana Masirbaeva (Qırğızıstan)
2. Zarina Daaretbekova (Qırğızıstan)
3. Aysu Şükürova (Azərbaycan), Aişa Maratkızı (Qırğızıstan)
42 kq
1. Janel Tastan (Qazaxıstan)
2. İradə Çeredelina (Azərbaycan)
3. Aysel İbraqim (Qazaxıstan), Mariya Ahimova (Qazaxıstan)
46 kq
1. Sabina Kadirova (Qırğızıstan)
2. Xanım Gülalıyeva (Azərbaycan)
3. Məryəm İsmayılova (Azərbaycan), Mədinə Kərimova (Azərbaycan)
50 kq
1. Leyla Əsgərova (Azərbaycan)
2. Jasmin Sarsenbay (Qazaxıstan)
3. Esra Malxazlı (Azərbaycan), Aişa Berik (Qazaxıstan)
54 kq
1. Sumaya Taalaybekova (Qırğızıstan)
2. Ajar Tursunkulova (Qazaxıstan)
3. Jasmin Arzıbayeva (Qırğızıstan), Şerim Janayım (Qazaxıstan)
58 kq
1. Yağmur Məlikli (Azərbaycan)
2. Madina Razbek (Qazaxıstan)
3. Əzizə Cəfərova (Azərbaycan), Anelya Camalova (Qazaxıstan)
62 kq
1. Zərifə Əlizadə (Azərbaycan)
2. Axgelüm Gülbaydulla (Qazaxıstan)
3. Ruhiyyə Kosayeva (Azərbaycan), Aylin Əliyeva (Azərbaycan)
69 kq
1. Şerali Kauşar (Qazaxıstan)
2. Fatimə Qayqiyeva (Azərbaycan)
U17
40 kq
1. Ülviyyə Musayeva
2. Aliya Masirbayeva (Qırğızıstan)
3. Dariana Davidenko (Qırğızıstan)
43 kq
1. Aişma Talqatqızı (Qazaxıstan)
2. Yanel Tastan (Qazaxıstan)
3. Asel İbrahim (Qazaxıstan), Nərgiz Ədilova (Azərbaycan)
46 kq
1. Vəfa Orucova (Azərbaycan)
2. Ömürnur Quluzadə (Azərbaycan)
3. Fatimə Ağazadə (Azərbaycan), Tamara Qurbanova (Azərbaycan)
49 kq
1. Məryəm Hacıyeva
2. Nuray Cəfərli (Azərbaycan)
3. Ayşə Cabbarova (Azərbaycan), Nəzrin Umudlu (Azərbaycan)
53 kq
1. Günel Kərimli (Azərbaycan)
2. Kousar Asetkızı (Qazaxıstan)
3. Xumar Quliyeva (Azərbaycan), Gülbacı Cavadzadə (Azərbaycan)
57 kq
1. Məryəm Əmrəli (Azərbaycan)
2. İnci Abdullayeva (Azərbaycan)
3. Yağmur İsmayılzadə (Azərbaycan), Angelina Aliakbarova (Rusiya)
61 kq
1. Ayizar Umirzak (Qazaxıstan)
2. Bagiman Mutqaze (Qırğızıstan)
3. Sevinc Rəfiyeva (Azərbaycan), Rüqəyya Mərdiyeva (Azərbaycan)
65 kq
1. Rəna Nuriyeva (Azərbaycan)
2. Liliya Pavlikova (Rusiya)
3. Ariha Kuanişova (Qazaxıstan)
69 kq
1. Simurə Abdullayeva (Azərbaycan)
2. Asemay Buraxan (Qazaxıstan)
3. Rübabə Hüseynzadə (Azərbaycan)
Turnirin keçirilməsində əsas məqsəd ölkədə qadın güləşini daha da populyarlaşdırmaq və kütləviliyə təkan vermək, yeniyetmə qızların idmançıların yarış təcrübəsini artırmaq və beynəlxalq idman əlaqələrini möhkəmləndirmək olub.