Haqqımızda
Report Georgia
Audio xəbərlər

Olimpiyaçı cüdoçularımız

Olimpiyaçı cüdoçularımız Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanı 7 kişi və 2 qadın cüdoçu təmsil edəcək. "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasının bununla bağlı hazırladığı videonu təqdim edir...
Fərdi
18 İyul , 2021 00:50
Olimpiyaçı cüdoçularımız

Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanı 7 kişi və 2 qadın cüdoçu təmsil edəcək. "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasının bununla bağlı hazırladığı videonu təqdim edir...

Bizim Twitter səhifəmizə abunə olun
Rus versiyası VideoАзербайджанские олимпийцы по дзюдо

Eksklüziv xəbərlər

Səfir: “Hindistan və Azərbaycanın çoxillik tarixi və mədəni əlaqələri var” - MÜSAHİBƏ
Səfir: “Hindistan və Azərbaycanın çoxillik tarixi və mədəni əlaqələri var” - MÜSAHİBƏ
16 İyul , 2021 13:24
Baş əmək müfəttişi: “Gündəlik işin müddəti 12 saatdan çox ola bilməz” - MÜSAHİBƏ
Baş əmək müfəttişi: “Gündəlik işin müddəti 12 saatdan çox ola bilməz” - MÜSAHİBƏ
16 İyul , 2021 10:55
Kiyev Milli Universitetinin rektoru: Milli Məclisin üzvləri arasında məzunlarımız var - MÜSAHİBƏ
Kiyev Milli Universitetinin rektoru: "Milli Məclisin üzvləri arasında məzunlarımız var" - MÜSAHİBƏ
15 İyul , 2021 18:04
Ali Radanın komitə sədri: Ukrayna və Azərbaycanın birgə uzun vədəli hədəfləri var - EKSKLÜZİV
Ali Radanın komitə sədri: "Ukrayna və Azərbaycanın birgə uzun vədəli hədəfləri var" - EKSKLÜZİV
15 İyul , 2021 15:47
Şevçenko: Ermənistan tərəfi qəsdən Azərbaycanı təxribata çəkir
Şevçenko: "Ermənistan tərəfi qəsdən Azərbaycanı təxribata çəkir"
15 İyul , 2021 15:37
Bu il 154 uşağa Polad, 33 uşağa isə Xudayar adı verilib
Bu il 154 uşağa Polad, 33 uşağa isə Xudayar adı verilib
15 İyul , 2021 11:58
Mustafa Abbasbəyli: “İşçi axtaran və işsizlər arasında böyük qopuqluq var” - VİDEO - MÜSAHİBƏ
Mustafa Abbasbəyli: “İşçi axtaran və işsizlər arasında böyük qopuqluq var” - VİDEO - MÜSAHİBƏ
15 İyul , 2021 09:47
Kiyev Milli Universiteti Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin xatirəsini əbədiləşdirəcək
Kiyev Milli Universiteti Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin xatirəsini əbədiləşdirəcək
14 İyul , 2021 13:52
TƏBİB rəsmisindən “Delta” variantı ilə bağlı açıqlama
TƏBİB rəsmisindən “Delta” variantı ilə bağlı açıqlama
14 İyul , 2021 11:35
Bakıda toy neçəyə başa gəlir? - VİDEOREPORTAJ
FotoBakıda toy neçəyə başa gəlir? - VİDEOREPORTAJ
13 İyul , 2021 12:36

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi