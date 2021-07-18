Olimpiyaçı cüdoçularımız

Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanı 7 kişi və 2 qadın cüdoçu təmsil edəcək. "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasının bununla bağlı hazırladığı videonu təqdim edir...
Olimpiyaçı cüdoçularımızOlimpiyaçı cüdoçularımız Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanı 7 kişi və 2 qadın cüdoçu təmsil edəcək. "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasının bununla bağlı hazırladığı videonu təqdim edir...
Fərdi
18 İyul , 2021 00:50
https://static.report.az/photo/2a5054fd-d045-3d07-9bf1-3ac224ff79ff.jpg
Rus versiyası VideoАзербайджанские олимпийцы по дзюдо