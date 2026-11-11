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    MPK rəsmiləri IPC-nin Üzvlük İclasında paraidmanın gələcək inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər

    Fərdi
    • 11 noyabr, 2026
    • 14:19
    MPK rəsmiləri IPC-nin Üzvlük İclasında paraidmanın gələcək inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər

    Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin (MPK) baş katibi Toğrul Rəhimov və Beynəlxalq əməkdaşlıq və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Əşrəf Qasım Almaniyanın paytaxtı Berlində keçirilən Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsinin (IPC) Üzvlük İclasında iştirak ediblər.

    MPK-dan "Report"a verilən məlumata görə, noyabrın 7-dən 9-dək "Birlikdə: Fəaliyyətə çağırış" ("Coming Together: A Call to Action") devizi altında keçirilən üçgünlük iclasda Paralimpiya Hərəkatının gələcək inkişaf perspektivləri, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi və qarşıdakı illər üçün strateji prioritetlər müzakirə olunub.

    IPC-yə üzv təşkilatları təmsil edən 250-dən çox nümayəndənin qatıldığı tədbirin əsas müzakirə mövzularından biri qurumun 2027-2030-cu illər üzrə Strateji Planı olub. İştirakçılar növbəti dördillik dövr üçün nəzərdə tutulan hədəf və prioritetlərlə bağlı fikir və təkliflərini bölüşüblər.

    Bununla yanaşı, "World Para Sports" təşkilatının idarəetmə səlahiyyətlərinin ötürülməsi prosesi və 2025-ci il IPC Təsnifat Məcəlləsinin tətbiqi məsələləri də müzakirə edilib.

    Üçgünlük proqram çərçivəsində paraidmanın inkişafı, paralimpiyaçıların idman karyeralarının müxtəlif mərhələlərində dəstəklənməsi, liderlik potensialının gücləndirilməsi və dayanıqlı inkişaf proqramlarının təşviqi mövzularında plenar sessiyalar, panel müzakirələri və praktiki seminarlar təşkil olunub.

    IPC-nin prezidenti Endrü Parsons çıxışında Paralimpiya Hərəkatının gələcək inkişafında əməkdaşlığın və təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. O, iclas zamanı üzvlər tərəfindən səsləndirilən fikir və təkliflərin IPC-nin 2027-2030-cu illər üzrə Strateji Planının hazırlanmasına mühüm töhfə verəcəyini bildirib.

    Toğrul Rəhimov Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi
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