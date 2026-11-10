İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Maqsud Mahsudov: Gələn il belaruslu rəqibləri də məğlub edib qızıl medal qazanmağa çalışacağıq

    Fərdi
    • 10 noyabr, 2026
    • 22:19
    Maqsud Mahsudov: Gələn il belaruslu rəqibləri də məğlub edib qızıl medal qazanmağa çalışacağıq

    Batut gimnastikası üzrə Azərbaycan milli komandasının üzvü Maqsud Mahsudov dünya çempionatında qazandıqları gümüş medalı uğurlu nəticə kimi qiymətləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, o bunu jurnalistlərə açıqlayıb.

    İdmançı ötən il bacısı Selcan Mahsudova ilə qarışıq sinxron proqramda bürünc medal qazandıqlarını, bu il isə nəticələrini yaxşılaşdıraraq ikinci yeri tutduqlarını xatırladıb.

    O, həmçinin çətinlik dərəcəsi üzrə dünya rekorduna imza atdıqlarını vurğulayıb:

    "Dünya çempionatından uğurlu nəticə ilə qayıtdıq. Gümüş medal qazandıq. Sevinirik ki, istədiyimiz kimi çıxış edə bildik. Ötən il bacımla birlikdə qarışıq sinxron proqramda üçüncü yeri tutmuşduq. Bu il isə nəticəmizi yaxşılaşdıraraq ikinci olduq. Eyni zamanda çətinlik dərəcəsi üzrə dünya rekordunu yenilədik".

    M. Mahmudov finalda Yaponiya və Belarus komandaları ilə mübarizə apardıqlarını qeyd edib. Onun sözlərinə görə, yaponiyalı rəqiblərini geridə qoymağı bacarsalar da, belaruslu gimnastlara qalib gələ bilməyiblər.

    "Gələn il belaruslu rəqiblərimizi də məğlub edərək qızıl medal qazanmağa çalışacağıq", - o əlavə edib.

    Xatırladaq ki, batut gimnastikası və tamblinq üzrə dünya çempionatı Çinin Nankin şəhərində baş tutub.

    Maqsud Mahsudov Batut gimnastikası
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    22:39
    Sibiqa: Ukrayna Qara dənizdə və energetika sahəsində atəşkəslə bağlı təkliflərini təqdim edib
    Digər ölkələr
    22:38
    Niderland hökuməti fikir ayrılıqlarına görə istefaya gedə bilər
    Digər ölkələr
    22:27
    Foto
    Astanada Azərbaycanın Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunub
    Xarici siyasət
    22:19
    Maqsud Mahsudov: Gələn il belaruslu rəqibləri də məğlub edib qızıl medal qazanmağa çalışacağıq
    Fərdi
    22:15
    Kvrivişvili: Azərbaycanla əməkdaşlıq Aİ-yə elektrik enerjisi ixracı imkanlarını genişləndirəcək
    Region
    22:08
    Mixail Malkin: Gələcəkdə qızıl medal qazanacağımıza inanırıq
    Fərdi
    22:04
    SEPAH Hörmüzdə neft tankerlərinin partlayışına görə ABŞ-ni günahlandırıb
    Region
    21:59
    Tofiq Əliyev: Gələcəkdə dünya çempionatında qızıl medal qazanacağam
    Fərdi
    21:56
    "Sabah" basketbol komandası "Trabzonspor"u məğlub edib
    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti