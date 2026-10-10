Kənan Nəsibov: "2028-ci il Los-Anceles Olimpiadasından Azərbaycana medal gətirəcəyəm"
- 10 oktyabr, 2026
- 19:31
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Bakıda təşkil olunan dünya çempionatında bürünc medal qazanan Azərbaycan cüdoçusu Kənan Nəsibov (+100 kq) 2028-ci ildə Los-Ancelesdə keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanmağa iddialıdır.
"Report" xəbər verir ki, idmançı bu barədə yarışdan sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, dəstəyə görə azarkeşlərə minnətdarlığını bildirib:
"Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm. Tribunada hər kəs mənə sevgisini hiss etdirdi. Üçüncü yer uğrunda qarşılaşdığım Camal Qamzatxanov həm dostum, həm də məşq yoldaşımdır. Düzü, zədələrim olduğu üçün bu görüşə tam hazır deyildim. Belimdə və dizimdə zədə var idi. Buna baxmayaraq, tribunalardan gələn dəstək mənə əlavə motivasiya verdi və bürünc medalı qazandım".
Cüdoçu qarşıdakı hədəflərindən də söz açıb:
"Özümə və məşqçilərim Elxan Məmmədovla Mehman Cəfərova söz vermişdim ki, finala qədər irəliləyəcəyəm. Uşanqi Kokauriyə uduzsam da, bürünc medalı əldə etdim. İnşallah, səhvlərimi düzəldib 2028-ci ildə Los-Ancelesdə keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunlarından Azərbaycana medal gətirəcəyəm".
K.Nəsibov C.Qamzatxanovla keçirdiyi görüşü də dəyərləndirib:
"Məşqlərdə bir-birimizin texnikasını yaxşı bildiyimiz üçün ehtiyatlı güləşdik və fənd işlədə bilmədik. Buna baxmayaraq, qələbə qazanmağı bacardım".
Qeyd edək ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial sabah başa çatacaq.