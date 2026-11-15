Karate üzrə Naxçıvan birinciliyi və çempionatı keçirilib
- 15 noyabr, 2026
- 17:49
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Naxçıvanda karate üzrə uşaqlar, yeniyetmələr və gənclər arasında muxtar respublika birinciliyi və çempionatı keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, yarış Naxçıvan şəhərində yerləşən İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksində baş tutub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Karate Federasiyası (AKF) və federasiyanın Naxçıvan nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışda ümumilikdə 105 idmançı iştirak edib. İştirakçılardan 75-i oğlan, 30-u isə qız idmançı olub.
Yarışın açılış mərasimində nazirliyinin şöbə müdiri Taleh İbrahimov, AKF-nin komitə rəhbəri Hidayət Şabanov və AKF-nin Naxçıvan üzrə nümayəndəsi Nəriman Quliyev çıxış edərək yarışın məqsəd və əhəmiyyətindən danışıblar. Bildirilib ki, bu cür yarışlar yeniyetmə və gənclər arasında sağlam həyat tərzinin təbliği, idmançıların yarış təcrübəsinin artırılması, perspektivli karateçilərin üzə çıxarılması və gələcək yarışlara hazırlığın gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Müxtəlif yaş və çəki dərəcələri üzrə keçirilən kumite yarışlarında fərqlənən idmançılar diplom, medal və hədiyyələrlə təltif olunublar.
Görüşlərin idarəçiliyində federasiyanın hakimləri də iştirak ediblər.