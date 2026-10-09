İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu: İkinci mərhələnin qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    • 09 oktyabr, 2026
    • 15:00
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu: İkinci mərhələnin qalibləri müəyyənləşib

    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonunun ikinci mərhələsinə yekun vurulub.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib.

    Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Atletika Federasiyası və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən ultramarafona 6 ölkədən 97 atlet qatılıb.

    İkinci mərhələdə atletlər Ağdaş şəhərindən start götürərək Bərdəyə qədər 63,5 km məsafəni qət ediblər.

    Kişilər arasında ikinci mərhələnin qalibi David Xarazişvili (Gürcüstan) olub. Andrey Yeqorov (Litva) ikinci, Azərbaycan təmsilçisi Elşad Nəsibov isə üçüncü yeri tutub.

    Qadınlar arasında birinci yeri Olena Şevçenko (Ukrayna), ikinci yeri Leyla Abdinova (Rusiya), üçüncü yeri isə Natalya Vallek (Azərbaycan) tutub.

    Xatırladaq ki, ilk mərhələsinin qalibləri də David Xarazişvili (Gürcüstan) və Olena Şevçenko (Ukrayna) olublar.

    İştirakçılar ümumilikdə 192 km məsafə qət edərək Xankəndidə finişə çatacaqlar. Ultramarafon dörd mərhələdən ibarətdir: Qəbələ–Ağdaş (52,5 km), Ağdaş–Bərdə (63,5 km), Bərdə–Ağdam (46,8 km) və Ağdam–Xankəndi (29,2 km). Hər mərhələnin qalibləri ayrıca təltif edilir, ultramarafonun ümumi qalibləri isə baş mükafata layiq görüləcəklər.

    Beynəlxalq ultramarafonun keçirilməsində əsas məqsəd sağlam həyat tərzinin və qaçış idmanının təbliği, həmçinin Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinin idman vasitəsilə tanıdılmasıdır.

    Qeyd edək ki, Xankəndi Ultramarafonu ilk dəfə 2024-cü ildə Xankəndi–Bakı marşrutu üzrə təşkil olunub. 380 km məsafəni əhatə edən yarışda dörd ölkədən 64 atlet iştirak edib. 2025-ci ildə isə ultramarafon Qəbələ–Xankəndi marşrutu üzrə keçirilib və yarışa altı ölkədən 81 atlet qatılıb.

    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu: İkinci mərhələnin qalibləri müəyyənləşib
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu: İkinci mərhələnin qalibləri müəyyənləşib
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu: İkinci mərhələnin qalibləri müəyyənləşib
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu: İkinci mərhələnin qalibləri müəyyənləşib
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu: İkinci mərhələnin qalibləri müəyyənləşib
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu: İkinci mərhələnin qalibləri müəyyənləşib
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu: İkinci mərhələnin qalibləri müəyyənləşib
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu: İkinci mərhələnin qalibləri müəyyənləşib
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu: İkinci mərhələnin qalibləri müəyyənləşib
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu: İkinci mərhələnin qalibləri müəyyənləşib
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu: İkinci mərhələnin qalibləri müəyyənləşib
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu: İkinci mərhələnin qalibləri müəyyənləşib
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan Atletika Federasiyası Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti
    Foto
    Харазишвили и Шевченко выиграли второй этап Ханкендинского ультрамарафона
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:26

    Məktəblərdə geyim formalarına dair monitorinqlər təşkil ediləcək

    Elm və təhsil
    16:25

    Azərbaycan Kubokunda yeni rekord qeydə alınıb

    Futbol
    16:17

    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

    Futbol
    16:12

    Fransada tələbə etirazlarının 20-dən çox iştirakçısı həbs olunub

    Digər ölkələr
    16:09

    Aİ rusiyalılara qarşı viza yoxlamalarını gücləndirmək və sanksiyaları artırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    16:02
    Foto
    Video

    İlham Əliyevin İran Prezidenti ilə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    16:02

    AKTA: Süni intellektin təhlükəsizliyi üzrə "ağ sənəd" hazırlanacaq

    İKT
    16:02

    Şəkidə minik avtomobili yanıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    15:59

    Azərbaycanın 15 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Bakıda hazırlıq keçəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti