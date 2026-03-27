İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Güləşçi Sabir Cəfərova antidopinq qaydalarının pozulmasına görə 4 illik cəza verilib

    Fərdi
    • 27 mart, 2026
    • 14:25
    Azərbaycan güləşçisi Sabir Cəfərov 48 aylıq diskvalifikasiya olunub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyindən (AMADA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, idmançı iki maddəyə əsasən cəza ilə üzləşib.

    Onun nümunəsində qadağan edilmiş maddə, onun metabolitləri və ya markerlərinin mövcudluğu aşkarlanıb. Həmçinin idmançı tərəfindən qadağan edilmiş maddə, qadağan edilmiş üsuldan istifadə və ya istifadə cəhdi olub.

    2025-ci il sentyabrın 1-dən başlayan sanksiya 2029-cu il avqustun 31-də başa çatacaq.

