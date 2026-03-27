Güləşçi Sabir Cəfərova antidopinq qaydalarının pozulmasına görə 4 illik cəza verilib
Fərdi
- 27 mart, 2026
- 14:25
Azərbaycan güləşçisi Sabir Cəfərov 48 aylıq diskvalifikasiya olunub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyindən (AMADA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, idmançı iki maddəyə əsasən cəza ilə üzləşib.
Onun nümunəsində qadağan edilmiş maddə, onun metabolitləri və ya markerlərinin mövcudluğu aşkarlanıb. Həmçinin idmançı tərəfindən qadağan edilmiş maddə, qadağan edilmiş üsuldan istifadə və ya istifadə cəhdi olub.
2025-ci il sentyabrın 1-dən başlayan sanksiya 2029-cu il avqustun 31-də başa çatacaq.
14:27
Roman Popov: İrana humanitar yardım Azərbaycan ərazisi ilə operativ şəkildə göndərilibDaxili siyasət
14:25
Güləşçi Sabir Cəfərova antidopinq qaydalarının pozulmasına görə 4 illik cəza verilibFərdi
14:11
Şahdağ və Qrıza qar yağır - FAKTİKİ HAVA-YENİLƏNİBEkologiya
14:02
Rusiya FHN İrana yardımın operativ surətdə çatdırılmasında Azərbaycanın rolunu qeyd edibDaxili siyasət
13:58
"Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi" auditor seçirASK
13:48
Azərbaycanda istehlak bazarı 5 %-ə yaxın böyüyübBiznes
13:42
Video
Bakıya sərnişin daşıyan avtomobil Masallıda qəzaya uğrayıb, ölən varHadisə
13:32
Küveyt limanı PUA və raket hücumuna məruz qalıbDigər ölkələr
13:31