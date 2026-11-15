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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Güləş üzrə milli komandaların fizioterapevtləri ilə görüş keçirilib

    Fərdi
    • 15 noyabr, 2026
    • 11:06
    Güləş üzrə milli komandaların fizioterapevtləri ilə görüş keçirilib

    Güləş üzrə milli komandalara cəlb edilmiş fizioterapevtlərin iştirakı ilə növbəti görüş keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasının (AGF) mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Praktiki seminar formatında təşkil olunan tədbirdə İdman Tibbi və Reabilitasiya Mərkəzi üçün alınmış müasir avadanlıqlar təqdim edilib, onların təyinatı, istifadə qaydaları və tətbiq imkanları barədə ətraflı məlumat verilib. Fizioterapevtlər bu cihazlarla yaxından tanış olub, onların təcrübədə işlədilməsi ilə bağlı bilik və bacarıqlarını təkmilləşdiriblər.

    Qeyd edək ki, AGF və Azərbaycan İdman Akademiyasının birgə həyata keçirdiyi proqram milli komandaların tibbi-reabilitasiya təminatının gücləndirilməsinə, idman fizioterapiyası sahəsində mütəxəssislərin hazırlanmasına və idmançıların sağlamlığının qorunmasına xidmət edir.

    Güləş üzrə milli komandaların fizioterapevtləri ilə görüş keçirilib
    Güləş üzrə milli komandaların fizioterapevtləri ilə görüş keçirilib
    Güləş üzrə milli komandaların fizioterapevtləri ilə görüş keçirilib
    Güləş üzrə milli komandaların fizioterapevtləri ilə görüş keçirilib
    Güləş üzrə milli komandaların fizioterapevtləri ilə görüş keçirilib
    Güləş üzrə milli komandaların fizioterapevtləri ilə görüş keçirilib
    Azərbaycan Güləş Federasiyası
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