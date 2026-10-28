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    "Sumqayıt" güləşçiləri "Gəncə Kuboku"na sahib çıxıblar

    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2026
    • 18:50
    Sumqayıt güləşçiləri Gəncə Kubokuna sahib çıxıblar

    Azərbaycan Güləş Federasiyasının təşkilatçılığı ilə güləş üzrə "Gəncə Kuboku" keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan turnir komanda yarışından ibarət olub.

    İlk dəfə keçirilən "Gəncə Kuboku"nda 8 komanda çıxış edib. U-15 yaş qrupu üzrə təşkil edilən yarışda "Sumqayıt" güləşçiləri kuboka sahib çıxıb. "Gəncə-1" komandası 2-ci, "Lənkəran" kollektivi isə 3-cü yeri tutub.

    Turnirin keçirilməsində məqsəd yeniyetmə idmançılar arasında rəqabət mühitini gücləndirmək, bölgələrdə güləşin inkişafına dəstək vermək, idmançıların yarış təcrübəsini artırmaq və perspektivli güləşçilərin üzə çıxarılmasına şərait yaratmaq olub.

    Sumqayıt güləşçiləri Gəncə Kubokuna sahib çıxıblar
    Sumqayıt güləşçiləri Gəncə Kubokuna sahib çıxıblar
    Sumqayıt güləşçiləri Gəncə Kubokuna sahib çıxıblar
    Azərbaycan Güləş Federasiyası Güləş
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