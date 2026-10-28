"Sumqayıt" güləşçiləri "Gəncə Kuboku"na sahib çıxıblar
Fərdi
- 28 oktyabr, 2026
- 18:50
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Azərbaycan Güləş Federasiyasının təşkilatçılığı ilə güləş üzrə "Gəncə Kuboku" keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan turnir komanda yarışından ibarət olub.
İlk dəfə keçirilən "Gəncə Kuboku"nda 8 komanda çıxış edib. U-15 yaş qrupu üzrə təşkil edilən yarışda "Sumqayıt" güləşçiləri kuboka sahib çıxıb. "Gəncə-1" komandası 2-ci, "Lənkəran" kollektivi isə 3-cü yeri tutub.
Turnirin keçirilməsində məqsəd yeniyetmə idmançılar arasında rəqabət mühitini gücləndirmək, bölgələrdə güləşin inkişafına dəstək vermək, idmançıların yarış təcrübəsini artırmaq və perspektivli güləşçilərin üzə çıxarılmasına şərait yaratmaq olub.
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