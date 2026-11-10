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    Gənclər arasında dünya çempionatında Azərbaycanı 14 cüdoçu təmsil edəcək

    Fərdi
    • 10 noyabr, 2026
    • 15:45
    Gənclər arasında dünya çempionatında Azərbaycanı 14 cüdoçu təmsil edəcək

    19–22 noyabr aralığında Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçiriləcək gənclər arasında dünya çempionatında Azərbaycanı 14 cüdoçu təmsil edəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Ölkə mundialda 10 çəki dərəcəsində (9 oğlan, 5 qız) təmsil olunacaq.

    Komandaya gənc oğlanlardan ibarət millinin baş məşqçisi Rüstəm Alimli, məşqçilər Elxan Rəcəbli və Əbdülhəqq Rəsullu, gənc qızlardan ibarət yığmanın böyük məşqçisi Saşa Herkenrat-Vimar və yeniyetmə qızlardan ibarət seçməmizin baş məşqçisi Elnur İsmayılov rəhbərlik edəcəklər.

    Azərbaycan millisinin heyəti:

    Qızlar

    48 kq

    Nərgiz Əhmədova

    52 kq

    Aysun Məmmədova

    57 kq

    Xədicə Qədəşova

    Vüsalə Hacıyeva

    63 kq

    Hanna Zaytseva

    Oğlanlar

    60 kq

    Ayxan Mirzəzadə

    66 kq

    Məhəmməd Musayev

    81 kq

    Mehdi Abbasov

    Cəsur İbadlı

    90 kq

    Süleyman Şükürov

    Aslan Kotsoyev

    100 kq

    Davud Namazlı

    Canpolad Əliyev

    +100 kq

    Ramazan Əhmədov

    Gənclər arasında dünya çempionatında Azərbaycanı 14 cüdoçu təmsil edəcək
    Gənclər arasında dünya çempionatında Azərbaycanı 14 cüdoçu təmsil edəcək
    Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF)
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