Gəncədə bədii gimnastika üzrə açıq region birinciliyi keçiriləcək
Fərdi
- 12 noyabr, 2026
- 17:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Gəncədə bədii gimnastika üzrə açıq region birinciliyi keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Yarış noyabrın 21-də Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq.
Müxtəlif yaş kateqoriyalarındakı gimnastlar birincilik uğrunda mübarizə aparacaqlar.
Son xəbərlər
17:51
Foto
Kəlbəcərdə iməcilik keçirilibDaxili siyasət
17:50
COP31-də "Binalarda Enerji Səmərəliliyi üzrə Antalya Razılaşması" imzalanmaq üçün təqdim edilibEkologiya
17:50
Sorğu: Vens və Rubio 2028-ci il ABŞ prezidenti seçkilərində əsas potensial namizədlərdirDigər ölkələr
17:49
Foto
Bakıda "17-ci Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası" keçirilibHərbi
17:47
Tramp demokratları genişmiqyaslı korrupsiyada ittiham edibDigər ölkələr
17:47
AZAL-ın Uçuş Heyətinin Hazırlığı Mərkəzi imkanlarını genişləndirmək istəyirİnfrastruktur
17:33
Krakovda növbəti dəfə atışma olub, polis şübhəli şəxsi saxlayıbDigər ölkələr
17:33
"Arsenal" yetirməsi Cek Talbotla peşəkar müqavilə imzalayıbFutbol
17:28
Azərbaycan şirkəti manatla, illik 15 % gəlirliliklə istiqraz buraxırMaliyyə