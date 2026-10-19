İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Elmir Əliyev: "Səhvlərə yol verməsəydim, ikinci dəfə dünya çempionu ola bilərdim"

    Fərdi
    • 19 oktyabr, 2026
    • 17:40
    Elmir Əliyev: Səhvlərə yol verməsəydim, ikinci dəfə dünya çempionu ola bilərdim

    ABŞ-nin Las-Veqas şəhərində keçirilən güləş üzrə U-23 dünya çempionatında gümüş medal qazanan Elmir Əliyevin çempionluğuna yol verdiyi səhvlər mane olub.

    Yunan-Roma güləşçisi bunu "Report"a açıqlamasında deyib.

    O, final görüşü haqqında danışıb:

    "Yarışa çox yaxşı hazırlaşmışdıq. Finalda bəzi səhvlərə yol verməsəydim, ikinci dəfə dünya çempionu ola bilərdim".

    İdmançı hədəflərindən də söz açıb:

    "Qarşıma qoyduğum əsas məqsəd böyüklər arasında Avropa və dünya çempionu olmaqdır. Bu, ən böyük arzumdur. Ümid edirəm ki, həyata keçər. Məqsədimə çatmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm".

    Qeyd edək ki, E.Əliyev U-23 dünya çempionatının finalında Qazaxıstan təmsilçisi Aybek Aytbekova 4:13 hesabı ilə məğlub olaraq gümüş medal qazanıb.

    Elmir Əliyev Güləş üzrə U-23 dünya çempionatı Las-Veqas
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:02
    Azərbaycan Yunanıstana təbii qaz ixracını 18 %-dən çox artırıb
    Energetika
    18:59
    Rusiya İrandan Rəşt-Astara dəmir yolu üçün torpağın satın alınmasının təsdiqini gözləyir
    Region
    18:52
    Video
    BTQ: Parisdə polis bir kanakı amansızcasına döyüb
    Xarici siyasət
    18:43
    Foto
    TÜRKPA Qadın Parlamentarilər Qrupunun 5-ci iclası keçirilib
    Xarici siyasət
    18:40
    Foto
    "Borussiya" Bakı Olimpiya Stadionunda "Sabah"la oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Futbol
    18:38
    Sudanda avtovağzala PUA zərbəsi nəticəsində 80-ə yaxın insan ölüb
    Digər ölkələr
    18:30
    Bolqarıstan 2027-ci ilin yazında nəqliyyat bağlantısı üzrə sammit keçirməyi təklif edir
    İnfrastruktur
    18:21
    Azərbaycan Gürcüstandan yerli istehsal mallarının idxalını 5 %-dən çox artırıb
    Biznes
    18:21
    Baş Prokurorluq: Dövlət əleyhinə açıq çağırışlar yayan 7 nəfər beynəlxalq axtarışa verilib
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti