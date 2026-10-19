Elmir Əliyev: "Səhvlərə yol verməsəydim, ikinci dəfə dünya çempionu ola bilərdim"
- 19 oktyabr, 2026
- 17:40
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ABŞ-nin Las-Veqas şəhərində keçirilən güləş üzrə U-23 dünya çempionatında gümüş medal qazanan Elmir Əliyevin çempionluğuna yol verdiyi səhvlər mane olub.
Yunan-Roma güləşçisi bunu "Report"a açıqlamasında deyib.
O, final görüşü haqqında danışıb:
"Yarışa çox yaxşı hazırlaşmışdıq. Finalda bəzi səhvlərə yol verməsəydim, ikinci dəfə dünya çempionu ola bilərdim".
İdmançı hədəflərindən də söz açıb:
"Qarşıma qoyduğum əsas məqsəd böyüklər arasında Avropa və dünya çempionu olmaqdır. Bu, ən böyük arzumdur. Ümid edirəm ki, həyata keçər. Məqsədimə çatmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm".
Qeyd edək ki, E.Əliyev U-23 dünya çempionatının finalında Qazaxıstan təmsilçisi Aybek Aytbekova 4:13 hesabı ilə məğlub olaraq gümüş medal qazanıb.