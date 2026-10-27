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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın iki qadın güləşçisi məğlub olub, İslam Abbasov medal şansını itirib

    Fərdi
    • 27 oktyabr, 2026
    • 12:17
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın iki qadın güləşçisi məğlub olub, İslam Abbasov medal şansını itirib

    Azərbaycanın iki qadın güləşçisi Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən dünya çempionatının 1/8 finalında məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, milli üzvlərindən Jalə Əliyeva (57 kq) və Birgül Soltanova (65 kq) rəqiblərinə uduzublar.

    J.Əliyevə ilk görüşündə macar Tamara Dollaka qalib gəlsə də, polşalı Maqdalena Qlodek Liszevska ilə bacarmayıb.

    B.Soltanova isə birinci qarşılaşmada Nabira Esenbayevanın (Özbəkistan) müqavimətini qıra bilməyib.

    Rəqiblər finala çıxsa, hər iki idmançı təsəlliverici seansda çıxış edəcək.

    Bundan əlavə, yunan-Roma güləşçisi İslam Abbasov (87 kq) ikinci təsəlliverici görüşdə məğlub olaraq bürünc medal şansını itirib.

    Digər yunan-Roma güləşçilərindən Nihat Məmmədli (63 kq) bu gün finalda Karen Aslanyanla (Ermənistan) üz-üzə gələcək. Həsrət Cəfərov (67 kq) isə bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq.

    Xatırladaq ki, mundial noyabrın 1-də başa çatacaq. Daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Eldəniz Əzizli (55 kq) və Sənan Süleymanov (77 kq) qızıl medal qazanıb.

    Jalə Əliyeva Birgül Soltanova İslam Abbasov Güləş üzrə dünya çempionatı
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