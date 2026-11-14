İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Cüdo üzrə böyüklər arasında Bakı şəhər çempionatı start götürüb

    Fərdi
    • 14 noyabr, 2026
    • 16:45
    Cüdo üzrə böyüklər arasında Bakı şəhər çempionatı start götürüb

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində cüdo üzrə böyüklər arasında Bakı şəhər çempionatı start götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, ilk yarış günündə qadınlar arasında 63 kq, 70 kq, 78 kq, kişilərin mübarizəsində isə 60 kq, 66 kq və 73 kq çəki dərəcələrində mükafatçılar müəyyənləşib.

    Günün medalçılarını təqdim edirik:

    Qadınlar

    63 kq

    1. Elmira Mustafayeva (DİN İC)

    2. Emiliya Mirzəyeva (Sərhədçi İM)

    3. Zəhra Hüseynzadə (Xəzri İK)

    70 kq

    1. Mələk Bayramlı (DİN İC)

    2. Aynur Mirzağayeva (Neftçi İK)

    3. Zemfira Əliyeva (Spartak Wrestle Zone)

    78 kq

    1. Əsmər Əliyeva (Neftçi İK)

    2. Zəhra İbadova (Neftçi İK)

    Kişilər

    60 kq

    1. Amin İsmayılov (DİN İC)

    2. Nicat Məmmədli (Alov İK)

    3. Bahadır Feyzullayev (Neftçi İK)

    3. Mirxaliq İskəndərov (Neftçi İK)

    66 kq

    1. Nihad Rəhimov (RKİM)

    2. Mehman Əsgərov (Azəri-Cüdo İKİB)

    3. Nicat Süleymanlı (RKİM)

    3. Kənan Məmmədov (Neftçi İK)

    73 kq

    1. Sadiq İsgəndərli (Judo Club 2012)

    2. Hüseyn Manafov (Uğurlu İK)

    3. Yusif Nəzər (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM)

    3. Hüseyn Hüseynov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi
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