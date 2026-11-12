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    Bakıda regionları təmsil edən cüdoçular üçün təlim-məşq toplanışına start verilib

    Fərdi
    • 12 noyabr, 2026
    • 11:36
    Bakıda regionları təmsil edən cüdoçular üçün təlim-məşq toplanışına start verilib

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə Bakıda regionları təmsil edən cüdoçular üçün təlim-məşq toplanışı başlayıb.

    Bu barədə "Report"a ACF-nin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Doqquz gün davam edəcək hazırlıq prosesinə müxtəlif bölgələrdən ümumilikdə 60 idmançı (48 oğlan, 12 qız) cəlb olunub. Toplanışın əsas məqsədi cüdoçuların qarşıdakı Azərbaycan çempionatına hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi və texniki-taktiki bacarıqlarının təkmilləşdirilməsidir.

    Məşqlərə ACF-nin peşəkar məşqçiləri rəhbərlik edirlər. Proqrama texniki çalışmalar, fiziki hazırlıq və fərdi bacarıqların inkişafına yönəlmiş məşqlər daxildir.

    ACF regionlarda cüdonun inkişafına və perspektivli idmançıların mütəmadi hazırlıq prosesinə cəlb olunmasına xüsusi diqqət ayırır. Bu istiqamətdə 2023-cü ildən etibarən region cüdoçuları üçün həm müxtəlif bölgələrdə, həm də Bakıda təlim-məşq toplanışları təşkil edilir.

    İdmançıların beynəlxalq təcrübəsinin artırılması məqsədilə bu ilin iyulunda Gürcüstanın Qori şəhərində də region cüdoçularının iştirakı ilə beynəlxalq təlim-məşq toplanışı keçirilib.

    Qeyd edək ki, hazırkı hazırlıq prosesi region idmançıları üçün Bakıda təşkil olunan ikinci təlim-məşq toplanışıdır.

    Bakıda regionları təmsil edən cüdoçular üçün təlim-məşq toplanışına start verilib
    Bakıda regionları təmsil edən cüdoçular üçün təlim-məşq toplanışına start verilib
    Bakıda regionları təmsil edən cüdoçular üçün təlim-məşq toplanışına start verilib
    Bakıda regionları təmsil edən cüdoçular üçün təlim-məşq toplanışına start verilib

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