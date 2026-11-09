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    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib

    Fərdi
    • 09 noyabr, 2026
    • 21:41
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Bakı şəhər birinciliyi start götürüb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Belə ki, ilk yarış günündə 259 cüdoçu 8 çəkidə qüvvəsini sınayıb. Qızlar arasında -40 kq, -48 kq, -57 kq, -70 kq, oğlanların mübarizəsində isə -50 kq, -60 kq, -73 kq və -90 kq çəki dərəcələrində mükafatçılar müəyyənləşib.

    Günün medalçılarını təqdim edirik:

    Qızlar

    -40 kq

    1. Sunay Salamova (RKİM)

    2. Mələk Şahmuratova (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM)

    3. Nuray Həsənli (ROİL)

    -48 kq

    1. Nigar Heydərzadə (Champion 74)

    2. Pərvin Sevxanlı (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM)

    3. Zəhra Muradova (AHİTA)

    3. Ülkər Abbaszadə (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM)

    -57 kq

    1. Naziləzəhra Rüstəmli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

    2. Sunay Məcidova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

    3. Aynur Süleymanova (Hovsan İK)

    3. Gülnaz Məmmədtağıyeva (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

    -70 kq

    1. Zümrüd Əliyeva (RKİM)

    2. Qönçə Məmmədli (Ələt İdman Klubu)

    3. Xədicə Quluzadə (Şuşa UGİM)

    Oğlanlar

    -50 kq

    1. Nihat Quluzadə (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)

    2. Ayhan Musazadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

    3. Raul Abbaslı (Neftçi İK)

    3. Məhəmməd Səfərov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)

    -60 kq

    1. Samin Səlimli (Spartak Wrestle Zone)

    2. Raul Məlikzadə (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM)

    3. Sinan Qənbərli (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM)

    3. Muhəmməd Səttarov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)

    -73 kq

    1. Rəsul Qasımov (Judo Club 2012)

    2. Fərid Həsənli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

    3. Ruslan Əsgərov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

    3. Yaqub Nərimanzadə (Atilla İK)

    -90 kq

    1. Musa Kəramətzadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

    2. Rəşad Musayev (Sərhədçi İM)

    3. Tural Rzayev (Şuşa UGİM)

    3. Rauf Şamilov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Bakıda cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyinə start verilib
    Azərbaycan cüdo millisi Azərbaycanın U-17 millisi
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