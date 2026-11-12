İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Azərbaycanın Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarının bağlanış mərasimindəki bayraqdarları müəyyənləşib

    Fərdi
    • 12 noyabr, 2026
    • 13:35
    Azərbaycanın Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarının bağlanış mərasimindəki bayraqdarları müəyyənləşib

    Seneqalın paytaxtı Dakarda keçirilən Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarının bağlanış mərasimində Azərbaycan komandasının bayraqdarları müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Mərasimdə Azərbaycanın üçrəngli bayrağını gender bərabərliyinə görə boksçu Gülər Hüseynova (51 kq) və turnirdəki taekvondo yarışlarının gümüş mükafatçısı Adil Kazımlı (73 kq) daşıyacaqlar.

    Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarının bağlanış mərasimi noyabrın 13-də Atletlər Kəndində Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan komandasının aktivində 5 medal var. Cüdoçu İbrahim Talıbov (55 kq), eləcə də çimərlik güləşçiləri Tunar Quliyev (70 kq) və Elgün Kərimli (90 kq) qızıl medallara sahib çıxıblar. Digər çimərlik güləşçisi Nihad Süleymanlı (80 kq) və taekvondoçu Adil Kazımlı (73 kq) isə Yeniyetmələrin IV Yay OLimpiya Oyunlarını gümüş medalla başa vurublar.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 31-də Dakardakı Abdulaye Vade stadionunda keçirilən açılış mərasimində Azərbaycan bayrağını üzgüçülər - III MDB Oyunlarının qalibi, VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bürünc mükafatçısı Süleyman İsmayılzadə və VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bürünc medalçısı Məryəm Cavadova daşımışdı.

    Gülər Hüseynova Adil Kazımlı Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi (MOK)
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:40
    "Mançester Yunayted" klubu baş məşqçisi Maykl Kerriklə yollarını ayırıb
    Futbol
    14:38
    Lüksemburqun Baş naziri: Ukrayna üzrə danışıqlarda Avropa İttifaqını Antonio Koşta təmsil etməlidir
    Digər ölkələr
    14:38
    Əmanətlərin Sığortalanması Fondu kibertəhlükəsizlik sisteminin lisenziyasını yeniləyir
    Maliyyə
    14:34
    Yanez Yanşa: "Xəzər regionu Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün mühümdür"
    Xarici siyasət
    14:30
    Nigar Arpadarai: Azərbaycan COP31 və COP32-yə öz təcrübəsi ilə dəstək verməyə çalışır
    Xarici siyasət
    14:29
    Foto
    Teymur Musayev: Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində buzlaqların sahəsi 9 faiz azalıb
    Xarici siyasət
    14:29
    Foto
    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Hadisə
    14:15
    Japarov: Qırğızıstanda seçkilər ərəfəsində millətlərarası münaqişə yaratmağa cəhd edə bilərlər
    Region
    14:15
    Süni intellekt məhsulu üzrə xüsusi beynəlxalq protokolun yaradılması təklif edilib
    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti