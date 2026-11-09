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    Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları Yaponiyada təlim-məşq toplanışına başlayıblar

    Fərdi
    • 09 noyabr, 2026
    • 21:24
    Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları Yaponiyada təlim-məşq toplanışına başlayıblar

    Cüdo üzrə yeniyetmə oğlanlardan ibarət Azərbaycan milli komandası Yaponiyada beynəlxalq təlim-məşq toplanışına başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, üç həftə davam edəcək hazırlıq prosesində 16 cüdoçu iştirak edir.

    Belə ki, komandaya yığmanın baş məşqçisi Emin İskəndərov, məşqçilər Nicat Şıxəlizadə və Kotaro Sasaki rəhbərlik edirlər.

    Toplanışın ilk mərhələsi Tokai Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Saqami məktəbində təşkil olunur. Cüdo ənənələri ilə seçilən Yaponiyada keçirilən hazırlıq prosesi idmançıların texniki və taktiki bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq təcrübələrinin artırılması və yüksək rəqabətli məşq mühitinə uyğunlaşması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Məşqlər zamanı cüdoçuların fərdi texniki hazırlığı, randori bacarıqları, fiziki dözümlülüyü və müxtəlif üslublu rəqiblərlə mübarizə təcrübəsinin artırılmasına xüsusi diqqət yetirilir.

    Beynəlxalq təlim-məşq toplanışı yeniyetmə cüdoçuların qarşıdakı yarışlara hazırlığının mühüm mərhələlərindən biri olmaqla yanaşı, onların uzunmüddətli inkişafına və gələcəkdə əsas milli komandaya keçidinə xidmət edir.

    Azərbaycan cüdo millisi Yaponiya
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    MiniBoss

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