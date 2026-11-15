Azərbaycanın U-20 millisi 2 yoldaşlıq oyunu keçirəcək
Fərdi
- 15 noyabr, 2026
- 14:05
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Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan seçməsi hazırlığın ikinci mərhələsində İraq komandası ilə 2 yoldaşlıq matçı keçirəcək.
Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən bildirilib.
İlk görüş noyabrın 17-də Sumqayıtda yerləşən "SOCAR Polymer Arena"da saat 19:00-da başlanacaq. Komandalar arasında ikinci oyun noyabrın 20-də Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda təşkil olunacaq. Bu qarşılaşma isə saat 16:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, noyabrın 9-dan Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olan U-20 millisi hazırlığın ikinci mərhələsinə noyabrın 16-dan etibarən Bakıda davam edəcək.
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