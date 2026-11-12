Azərbaycanın batut gimnastları Çindəki yarışda finala vəsiqə qazanıblar
Fərdi
- 12 noyabr, 2026
- 11:07
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Azərbaycanın batut gimnastları Ömər Qasımlı və Muhamməd Həsənli Çində keçirilən dünya yaş qrupları yarışında finala vəsiqə qazanıblar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.
Onlar sinxron proqramda 44.050 xalla həlledici raundda iştirak hüququ əldə ediblər.
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