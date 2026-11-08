İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycan şahmatçıları Nərmin Abdinova və Tunar Davudov Avropa çempionatında liderdir

    Fərdi
    • 08 noyabr, 2026
    • 14:53
    Azərbaycan şahmatçıları Nərmin Abdinova və Tunar Davudov Avropa çempionatında liderdir

    Yunanıstanın Krit adasının Hersonissos şəhərində 8-18 yaşadək şahmatçılar arasında keçirilən yeniyetmələrin Avropa çempionatında 5-ci tur başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, 18 yaşadək qızların mübarizəsində Azərbaycan təmsilçisi Nərmin Abdinova 5 oyundan maksimum nəticə - 5 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.

    O, ən yaxın izləyicisini 1 xal qabaqlayır.

    18 yaşadək oğlanların mübarizəsində isə Tunar Davudov liderdir.

    16 yaşadək oğlanların mübarizəsində Paşam Əlizadə 2-ci yerdə qərarlaşıb. Səfa Hümmətov (U-14), Nurtən Nuriyeva (G18) və Şəmsi Qaraxanov (U-14) ilk 10-luqda qərarlaşmaqla medal şanslarını saxlayırlar.

    Bu gün turnirdə istirahət günüdür.

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatına noyabrın 12-də yekun vurulacaq.

    Nərmin Abdinova Tunar Davudov
    MiniBoss
    MiniBoss

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