Azərbaycan şahmatçıları Nərmin Abdinova və Tunar Davudov Avropa çempionatında liderdir
- 08 noyabr, 2026
- 14:53
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Yunanıstanın Krit adasının Hersonissos şəhərində 8-18 yaşadək şahmatçılar arasında keçirilən yeniyetmələrin Avropa çempionatında 5-ci tur başa çatıb.
"Report"un məlumatına görə, 18 yaşadək qızların mübarizəsində Azərbaycan təmsilçisi Nərmin Abdinova 5 oyundan maksimum nəticə - 5 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.
O, ən yaxın izləyicisini 1 xal qabaqlayır.
18 yaşadək oğlanların mübarizəsində isə Tunar Davudov liderdir.
16 yaşadək oğlanların mübarizəsində Paşam Əlizadə 2-ci yerdə qərarlaşıb. Səfa Hümmətov (U-14), Nurtən Nuriyeva (G18) və Şəmsi Qaraxanov (U-14) ilk 10-luqda qərarlaşmaqla medal şanslarını saxlayırlar.
Bu gün turnirdə istirahət günüdür.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatına noyabrın 12-də yekun vurulacaq.