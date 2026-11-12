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    Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatını üç medalla başa vurublar

    Fərdi
    • 12 noyabr, 2026
    • 23:41
    Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatını üç medalla başa vurublar

    Azərbaycan təmsilçiləri Yunanıstanın Krit adasındakı Hersonissos şəhərində keçirilən 8-18 yaşadək şahmatçılar arasında Avropa çempionatını üç medalla başa vurublar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Şahmat Federasiyasından məlumat verilib.

    Belə ki, 18 yaşadək qızların mübarizəsində Nərmin Abdinova 9-cu turda FIDE təmsilçisi Lizaveta Liashkeviçi məğlub etməklə yarışı maksimal nəticəylə başa vurub. Bir tur əvvəl çempionluğu təmin edən N. Abdinova 9 turda 9 xalla fenomenal nəticəyə imza atıb.

    18 yaşlı oğlanların yarışında Tunar Davudov son turda Polşa şahmatçısı Pavel Sovinskini üstələyərək xalını 7-yə çatdırıb. Bununla Davudov qitə çempionatının gümüş medalını qazanıb.

    8 yaşlı qızların yarışında Selin Məmmədova Türkiyə şahmatçısı Eliz Karahana qalib gələrək fəxri kürsüdə yerini təmin edib. O, Avropa çempionatının bürünc medalçısı olub.

    Beləliklə, Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatını 1 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medalla başa vuraraq komanda hesabında 42 ölkə arasında 3-5-ci yerləri bölüşdürüb.

    Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatını üç medalla başa vurublar
    Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatını üç medalla başa vurublar
    Azərbaycan Şahmat Federasiyası Şahmat üzrə şəxsi Avropa çempionatı
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