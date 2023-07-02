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Avropa Oyunları: Azərbaycan son gündə 3 medal qazana bilər

Avropa Oyunları: Azərbaycan son gündə 3 medal qazana bilər Azərbaycan idmançıları Polşada təşkil olunan III Avropa Oyunlarında bu gün 3 növdə mübarizə aparacaqlar.
Fərdi
2 İyul , 2023 10:24
Avropa Oyunları: Azərbaycan son gündə 3 medal qazana bilər

Azərbaycan idmançıları Polşada təşkil olunan III Avropa Oyunlarında bu gün 3 növdə mübarizə aparacaqlar.

"Report"un məlumatına görə, ölkə təmsilçiləri boks, kikboksinq və stend atıcılığında qüvvələrini sınayacaqlar.

Stend atıcılığı
Qadınlar komanda yarışı
Təsnifat
11:00. Aydan Camalova, Ülviyyə Eyvazova, Alina Rəfixanova

Kikboksinq
+63.5 kq (full kontakt)
Final
13:15. Fərid Ağamoğlanov - Damiano Tramontana (İtaliya)

Boks
+92 kq
Final
16:55. Məhəmməd Abdullayev - Castin Orye (Böyük Britaniya)
Qeyd edək ki, Avropa Oyunlarına bu gün yekun vurulacaq.

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Rus versiyası Европейские игры: Азербайджан может завоевать три медали в последний день соревнований

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