Avropa Oyunları: Azərbaycan son gündə 3 medal qazana bilər

Azərbaycan idmançıları Polşada təşkil olunan III Avropa Oyunlarında bu gün 3 növdə mübarizə aparacaqlar.
"Report"un məlumatına görə, ölkə təmsilçiləri boks, kikboksinq və stend atıcılığında qüvvələrini sınayacaqlar.
Stend atıcılığı
Qadınlar komanda yarışı
Təsnifat
11:00. Aydan Camalova, Ülviyyə Eyvazova, Alina Rəfixanova
Kikboksinq
+63.5 kq (full kontakt)
Final
13:15. Fərid Ağamoğlanov - Damiano Tramontana (İtaliya)
Boks
+92 kq
Final
16:55. Məhəmməd Abdullayev - Castin Orye (Böyük Britaniya)
Qeyd edək ki, Avropa Oyunlarına bu gün yekun vurulacaq.