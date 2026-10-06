İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Xəyalə Nağıyeva: "Yaşıl enerji" sahəsində maliyyələşmə özəl sektorun üzərinə düşməlidir"

    Energetika
    • 06 oktyabr, 2026
    • 11:19
    Xəyalə Nağıyeva: Yaşıl enerji sahəsində maliyyələşmə özəl sektorun üzərinə düşməlidir

    "Yaşıl enerji" sahəsində dövlət-özəl tərəfdaşlığı və səhmdar strukturu baxımından investisiya qərarlarının qəbulu özəl sektorda qalmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azerbaijan Green Energy Company" MMC-nin (AGEC) İdarə Heyətinin sədr müavini Xəyalə Nağıyeva Bakıda keçirilən "Orta Dəhliz boyunca infrastruktur, nəqliyyat, logistika, "yaşıl enerji" və rəqəmsallaşma üçün maliyyənin səfərbər edilməsi" mövzusunda Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik Konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, maliyyələşmə özəl sektorun üzərinə düşməlidir: "Lakin torpaq icazələri, digər icazə girişləri və həmçinin tənzimləmə hökumətə məxsus olduğundan, bu tərəfdaşlıq qaçılmazdır. Son üç ildə həyata keçirdiyimiz iki günəş layihəsi ilə bağlı təcrübəmizdə şərtlərin müzakirəsi və başa düşülməsi baxımından olduqca uğurlu olub. Bəli, tənzimləmə var. Lakin prosedurlarda aydın prosedur, başlanğıc və bitmə nöqtəsi, hansı mərhələlərdə nə etməli olduğunuzu dəqiq görmədiyiniz bəzi boşluqlar var. Beləliklə, investorlar nöqteyi-nəzərindən bu, çətin idi və düşünürəm ki, bu, ictimai sektorun, hökumətin üzərində işləməli olduğu bir məsələdir".

    X.Nağıyeva qeyd edib ki, təkcə tənzimləmənin formalaşdırılması kifayət deyil, həm də mexanizmlər üzərində işləmək lazımdır: "İnvestorlar həm də tətbiq oluna bilən mexanizmlər, layihəni addım-addım necə etmək, icazələri addım-addım necə əldə etmək barədə axtarışlar edirlər. İlk layihələr hökumət üçün və yerli investorlar olaraq bizim üçün də yenidir. Lakin bu gün artıq müəyyən anlayışımız var. Bu, idarəetmənin necə görünməli olması, kimin hansı risklərə sahib olması və hansı riskin hansı mərhələdə kəskinləşməsi və onları necə azalda biləcəyimiz barədə müəyyən anlayış əldə etmişik. Lakin indi o, çərçivəyə salınmalı və sənədə çevrilməli, prosesdəki bütün tərəflər üçün şəffaf edilməlidir".

    Xəyalə Nağıyeva Yaşıl enerji Almaniya İnvestor “Azerbaijan Green Energy Company” MMC
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti