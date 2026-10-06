Xəyalə Nağıyeva: "Yaşıl enerji" sahəsində maliyyələşmə özəl sektorun üzərinə düşməlidir"
- 06 oktyabr, 2026
- 11:19
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"Yaşıl enerji" sahəsində dövlət-özəl tərəfdaşlığı və səhmdar strukturu baxımından investisiya qərarlarının qəbulu özəl sektorda qalmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Azerbaijan Green Energy Company" MMC-nin (AGEC) İdarə Heyətinin sədr müavini Xəyalə Nağıyeva Bakıda keçirilən "Orta Dəhliz boyunca infrastruktur, nəqliyyat, logistika, "yaşıl enerji" və rəqəmsallaşma üçün maliyyənin səfərbər edilməsi" mövzusunda Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik Konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, maliyyələşmə özəl sektorun üzərinə düşməlidir: "Lakin torpaq icazələri, digər icazə girişləri və həmçinin tənzimləmə hökumətə məxsus olduğundan, bu tərəfdaşlıq qaçılmazdır. Son üç ildə həyata keçirdiyimiz iki günəş layihəsi ilə bağlı təcrübəmizdə şərtlərin müzakirəsi və başa düşülməsi baxımından olduqca uğurlu olub. Bəli, tənzimləmə var. Lakin prosedurlarda aydın prosedur, başlanğıc və bitmə nöqtəsi, hansı mərhələlərdə nə etməli olduğunuzu dəqiq görmədiyiniz bəzi boşluqlar var. Beləliklə, investorlar nöqteyi-nəzərindən bu, çətin idi və düşünürəm ki, bu, ictimai sektorun, hökumətin üzərində işləməli olduğu bir məsələdir".
X.Nağıyeva qeyd edib ki, təkcə tənzimləmənin formalaşdırılması kifayət deyil, həm də mexanizmlər üzərində işləmək lazımdır: "İnvestorlar həm də tətbiq oluna bilən mexanizmlər, layihəni addım-addım necə etmək, icazələri addım-addım necə əldə etmək barədə axtarışlar edirlər. İlk layihələr hökumət üçün və yerli investorlar olaraq bizim üçün də yenidir. Lakin bu gün artıq müəyyən anlayışımız var. Bu, idarəetmənin necə görünməli olması, kimin hansı risklərə sahib olması və hansı riskin hansı mərhələdə kəskinləşməsi və onları necə azalda biləcəyimiz barədə müəyyən anlayış əldə etmişik. Lakin indi o, çərçivəyə salınmalı və sənədə çevrilməli, prosesdəki bütün tərəflər üçün şəffaf edilməlidir".