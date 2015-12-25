WTI markalı neftin qiyməti 38 dolları keçib

Bakı. 25 dekabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,60 dollar yaxud 1,60% bahalaşaraq 38,10 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,53 dollar və ya 1,42% bahalaşaraq 37,89 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 44 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
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