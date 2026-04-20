İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Sumqayıtda 13 transformator məntəqəsi inşa edilir

    Energetika
    20 aprel, 2026
    • 12:51
    Sumqayıtda 13 transformator məntəqəsi inşa edilir

    Sumqayıt şəhərində 13 transformator məntəqəsinin tikintisi aparılır, daha 7 məntəqənin inşası isə planlaşdırılır.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azərişıq" ASC-nin Sumqayıt Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, hazırda şəhərin 2-ci, 9-cu, 10-cu, 11-ci, 13-cü mikrorayonlarının, o cümlədən 48-ci məhəllənin ərazilərində transformator məntəqələrini inşa edilir.

    "Həyata keçirilən bu tədbirlər gələcəkdə enerji təchizatında yaranan problemlərin qarşısının alınmasına, eləcə də abonentlərin fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunmasına xidmət edəcək", - məlumatda qeyd olunub.

    Azərişıq ASC Elektrik enerjisi Enerji təchizatı

