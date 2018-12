Səudiyyə Ərəbistanı Hindistanı əlavə 4 milyon barel neftlə təmin edəcək

Bakı. 10 oktyabr. REPORT.AZ/ Səudiyyə Ərəbistanı noyabrda Hindistan şirkətlərini əlavə 4 milyon barel xam neftlə təmin edəcək.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

Agentliyin məlumatına görə, dörd Hindistan şirkəti - "Reliance Industries Ltd", "Hindustan Petroleum Corp Ltd" (HPCL), "Bharat Petroleum Corp." və "Mangalore Refinery və Petrochemicals Ltd" (MRPL) Səudiyyə Ərəbistanından noyabrda hərəyə əlavə 1 milyon barel neft istəyib.