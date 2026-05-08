    Energetika
    • 08 may, 2026
    • 10:24
    Şərurun 2 kəndinin qaz təchizatı dayandırılacaq

    Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun 2 kəndinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Naxçıvan Regional Qaz İstismarı İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar olaraq saat 11:00-dan Şərur rayonu, İbadulla kəndinin, saat 15:00-dan isə rayonunun Yengicə kəndinin işlər yekunlaşanadək qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azəriqaz İstehsalat Birliyi Naxçıvan Şərur rayonu

