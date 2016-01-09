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    Neftin ucuzlaşması davam edir

    Brent markalı neftin qiyməti 33,55 dollar/barelə düşüb

    Bakı. 9 yanvar. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,11 dollar yaxud 0,33% ucuzlaşaraq 33,16 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,20 dollar və ya 0,59% ucuzlaşaraq 33,55 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı il üzrə neftin orta qiymətinin 35 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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